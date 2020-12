Consiglio della Provincia dell’Aquila: ecco i punti all’ordine del giorno per giovedì

L’Aquila. E’ stato convocato per giovedì, 31 dicembre, alle 11.00, nella modalità di videoconferenza, il Consiglio della Provincia dell’Aquila con i seguenti punti all’ordine del giorno: approvazione del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, c.d. ‘canone unico”; approvazione regolamento di videosorveglianza con il sistema delle foto-trappole; approvazione nuovo regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare in seguito all’entrata in vigore del D.LGS 118/2011 e S.M.I. (cosiddetto Armonizzazione dei Sistemi Contabili;

Strada Regionale n. 479 “Sannite” Km. 58+910 – intervento urgente di consolidamento muro di sostegno strada – approvazione accordo di programma per l’attuazione dell’intervento con il Comune di Villetta Barrea; riconoscimento debito fuori bilancio Soc. MDA Servizi s.r.l.;

Cooperazione con i comuni per il servizio sgombraneve e spargimento cloruri – annualità 2021 – approvazione schema di convenzione; riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio alla Sig.ra Di Pillo Graziella – Variazione al bilancio di previsione 2020/2022.