Consiglio regionale Abruzzo, esaminati i documenti politici

L’Aquila. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo nella prima parte della seduta ha esaminato i documenti politici all’ordine del giorno.

L’Assemblea ha svolto le seguenti interrogazioni e interpellanze: del consigliere regionale Pd, Antonio Blasioli, sulla “Situazione S.I.R. (Sito di bonifica di interesse regionale) Saline-Alento e in particolare sull’ex discarica Villa Carmine a Montesilvano e S.I.R. di Chieti Scalo ex conceria CAP; del consigliere Barbara Stella (M5S) in merito alla “Chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo in via De Litio”; del consigliere Domenico Pettinari (M5S) su “Reperimento di un immobile da destinare a sede unica degli uffici regionali ubicati nella città di Pescara”, dei consiglieri del Pd, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Silvio Paolucci, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani (AIC) e Americo Di Benedetto (LP) sulla “Banca Popolare di Bari – Iniziative volte alla tutela degli sportelli, dei risparmiatori e dei livelli occupazionali in Abruzzo; della consigliera, Sara Marcozzi, (M5S)sul Piano Sociale Regionale Abruzzo 2016-2018, in particolare sui ritardi nella procedura valutativa in merito all’avviso per la costituzione di una long list.

Infine l’interpellanza di Antonio Blasioli sulla “Trasformazione del Reparto di Psichiatria dell’Ospedale civile di Pescara in Centro regionale psichiatrico per pazienti positivi e sull’ipotesi di convenzione con il padiglione di proprietà di ‘Villa Serena’”. In questo momento la seduta è sospesa per la convocazione della Prima Commissione Bilancio che deve esaminare una serie di emendamenti che prevedono coperture finanziarie.