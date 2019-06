Consiglio Regionale, Angelosante soddisfatto per l’approvazione della Legge Europea 2019

L’Aquila. Il Presidente della Quarta Commissione “Politiche Europee, internazionali, Programmi della Commissione europea, Partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea” Simone Angelosante esprime soddisfazione per l’approvazione nella seduta odierna della Legge Europea per l’anno 2019 relativo alla formazione della Regione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente e “discendente”).

“Un provvedimento votato all’unanimità – afferma Angelosante – che abbiamo approvato leggermente in ritardo perché abbiamo avuto le elezioni regionali. E’ un testo che definirei “light” per volere della stessa Commissione Europea, che essendo uscente, non ha voluto appesantire e gravare con testi legislativi la nuova Commissione che si insedierà ad ottobre.” Nel merito del provvedimento sono stati accolti in Aula gli emendamenti delle opposizioni (Legnini Presidente) e il Presidente Angelosante ha assicurato che nelle future formulazioni del provvedimento europeo, essendo questa una legge di indirizzo, verranno sempre più coinvolte le forze politiche presenti in Consiglio regionale.

“Il nostro ruolo sarà di dialogo e di proposizione con tutte le strutture della nuova Commissione Europea – aggiunge Angelosante – Quello del diritto europeo è un tema molto importante perché regola i rapporti interni ed esterni sia del Governo regionale che del Consiglio regionale. Dovremo lavorare in maniera condivisa e approfondita – ha concluso – affinchè anche l’Abruzzo possa essere una regione più vicina all’Europa attraverso la partecipazione attiva alla formazione dell’ordinamento europeo.”