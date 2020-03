Consiglio regionale, domani il voto sulla surroga del sottosegretario: ed è scontro PoltronaVirus

L’Aquila. Arriva in consiglio regionale la surroga del sottosegretario. Con una modifica all’articolo 46 dello statuto regionale la Giunta Marsilio equiparerà il trattamento economico del sottosegretario a quello dell’assessore regionale e, con il progetto di legge regionale del 30 dicembre 2004 n.51, che riguarda le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della carica di consigliere regionale, di fatto sancirà la surroga di Umberto D’Annuntiis.

Le polemiche innescate nei giorni scorsi dalle opposizioni non sono riuscite a fermare l’intento di Marsilio e i suoi di allargare “la famiglia regionale”. Tra i 5 stelle la notizia del voto sulla surroga ha innescato numerose polemiche tanto che è nato anche il motto “PoltronaVirus”, così come detto dalla capogruppo Marcozzi che ha ribadito che il partito pentastellato “dirà no a questo poltronificio, e lo faremo con qualsiasi strumento a nostra disposizione”.

Se la modifica alla legge regionale passerà, e verrà resa immediatamente esecutibile, a breve Forza Italia potrà contare su un uomo in più: Gabriele Astolfi, ex sindaco di Atri.

Si annuncia quindi un consiglio regionale movimentato quello di domani, che si aprirà alle 10 con un aggiornamento del Presidente della Giunta regionale sull’emergenza Coronavirus. A seguire, l’Assemblea prenderà atto delle dimissioni del consigliere Giovanni Legnini, decise dopo la nomina a Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. In esame il progetto di legge in tema di “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie”. L’ordine del giorno prevede, inoltre, l’elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la designazione del membro della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e del componente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.

La seduta continua con l’interrogazione del consigliere Paolucci sui “Tetti di spesa per i contratti di acquisto di prestazioni da soggetti privati accreditati – annualità 2019-2020”. In chiusura saranno discusse le seguenti interpellanze: “Mancata attuazione delle disposizioni in materia di Polizia Locale di cui alla L.R. 20.11.2013, n. 42” (Pettinari); “Contenzioso Sagitta Immobiliare S.r.l./Regione Abruzzo – Risoluzione lite attraverso transazione ex art. 1965” (Cipolletti); “Situazione locali cucina Ospedale San Pio di Vasto” (Smargiassi); “Chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo in via De Litio” (Stella); “Adempimenti di Regione e ARTA per consentire caratterizzazione e conseguente bonifica della discarica di Bussi” (Blasioli); “Discarica di rifiuti nel comune di Montazzoli” (Taglieri e Smargiassi); “Vertenza Faist di Lanciano” (Paolucci); “Stato di attuazione risoluzione n. 21/5 -2019 recante ‘Impianti sportivi provincia di L’Aquila’” (Fedele).