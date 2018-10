Consolidata l’intesa tra Aeroporto d’Abruzzo e Costa per ‘voli+crociera’, si partirà a gennaio con Dubai

Pescara. Si consolida la presenza all’Aeroporto d’Abruzzo di Costa Crociere. A partire da gennaio 2019 saranno disponibili nuovi voli verso alcune delle destinazioni visitate dalle della compagnia: India e Maldive, Dubai e Nord Europa. L’annuncio e’ stato dato stamane nello scalo abbruzzese. “Questa operazione condotta dall’Aeroporto d’Abruzzo in sinergia con Costa Crociere – sottolinea il Presidente della Saga Enrico Paolini – non ha il solo obiettivo di aumentare il numero dei passeggeri dello scalo o quello di collegare l’Abruzzo ai posti piu’ belli del Mondo, come Dubai e India. La mission principale, infatti, e’ proprio quella di dare al nostro Aeroporto sempre piu’, una solida e riconosciuta reputazione internazionale, tale da garantire all’Abruzzo il ruolo che merita”. In tutto si tratta di quattro voli, da circa 100 posti l’uno, offerti con la formula “volo+crociera”.

“La nostra collaborazione con Abruzzo Airport continua e si rafforza con questi nuovi voli, che rappresentano un’occasione davvero unica per visitare destinazioni magnifiche partendo comodamente da casa propria.” spiega Giovanni Genovese, Area Manager Sud Italia di Costa Crociere.

Il primo volo partira’ l’11 gennaio 2019 diretto a Dubai, per la crociera di 8 giorni di Costa Mediterranea negli Emirati Arabi e Oman; il 18 gennaio 2019 sara’ la volta del volo diretto Pescara-Mumbai per la crociera di 9 giorni di Costa neoRiviera alla scoperta di India e Maldive. In aggiunta, per l’estate 2019, il 6 luglio ed il 10 agosto, sara’ possibile volare a bordo di altri due voli diretti Pescara-Stoccolma, per le crociere di 8 giorni di Costa Magica nelle piu’ belle capitali del Baltico.

La crociera di Costa Mediterranea di 8 giorni partira’ da Dubai, dove e’ previsto uno scalo di due giorni, per poi visitare Muscat (Oman), la splendida isola di Sir Bani (Emirati Arabi), Abu Dhabi (Emirati Arabi) e rientro a Dubai. L’itinerario di 9 giorni di Costa neoRiviera prevede invece partenza da Mumbai, dove la nave sostera’ per due giorni, e scali a New Mangalore (India), Cochin (india) e arrivo a Male’ (Maldive), anche qui con sosta lunga. In estate Costa Magica proporra’ invece una crociera di 8 giorni con scali lunghi per visitare in tranquillita’ Stoccolma (Svezia) e San Pietroburgo (Russia), oltre a Helsinki (Finlandia) e Tallinn (Estonia).