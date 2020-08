Contagiati in 11 alla festa di compleanno, altri 2 i pazienti risultati positivi a Sulmona

Sulmona. Non si arresta il focolaio della festa di compleanno. Sono undici i casi di positivi al Covid19 in Valle Peligna, a Sulmona, tutti legati a un unico evento di gruppo. Uno dei contagiati, registrato ieri, è un bimbo di Pratola Peligna, figlio della donna e fratello del giovane diciannovenne che erano stati già accertati come contagiati nei giorni scorsi.

Sono sedici i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sette riguardano i migranti ospiti del Cas di Civitella del Tronto (Teramo), dove si erano già registrate 24 positività, e nove riguardano il territorio. Il totale regionale sale così a quota 3.532 pazienti. Dei nove nuovi casi territoriali, due sono relativi al focolaio di Sulmona: un paziente del capoluogo peligno ed uno di Pratola Peligna. Quattro i casi nel Teramano: uno a Giulianova, uno a Colonnella, uno a Teramo e uno a Sant’Omero.

Due i casi nel Pescarese: un paziente di Pescara ed uno di Scafa. Un caso, infine, a Francavilla al Mare (Chieti). Del totale dei casi positivi, 290 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 881 in provincia di Chieti, 1.641 in provincia di Pescara, 689 in provincia di Teramo e 28 fuori regione, mentre per tre sono in corso verifiche sulla provenienza.