Contapersone sui bus Tua per viaggiare in sicurezza, Giuliante: poco impattante e flessibile

Pescara. Un sistema intelligente contapersone a bordo dei bus Tua per garantire il distanziamento sociale tra utenti. È una delle iniziative presentate dall’azienda di trasporto unico abruzzese che consentirà il riconoscimento del profilo delle persone a bordo grazie all’utilizzo di sensori di ultima generazione e a una rete telematica collegata a dispositivi self-service. “La sicurezza è una priorità assoluta per i nostri dipendenti e i nostri utenti”, dice il presidente di Tua Gianfranco Giuliante,” e in tempi ristrettissimi abbiamo attuato un sistema poco impattante e flessibile in grado di calcolare il numero delle persone a bordo della vettura. Questo meccanismo “, spiega Giuliante, “permette anche di avere il minimo impatto possibile riguardo al coinvolgimento dell’autista ed è uno strumento efficace e immediato per attivare la nostra centrale operativa”.

Cambia, dunque, il sistema di trasporto Tua per rispondere alle esigenze sanitarie. Il nuovo sistema intelligente

installato a bordo consente a Tua di programmare il numero di posti sul mezzo e anche il numero limite delle

sedute utilizzabili grazie a un’anagrafica impostata prima dell’attivazione del servizio. In questa maniera

l’azienda di trasporto riesce a monitorare gli ingressi e le uscite e il livello di riempimento di ogni mezzo.

“Da remoto, dagli uffici di Tua “, conclude Giuliante,” riusciamo a vedere quante sono le persone a bordo e se viene

raggiunto il limite massimo di capienza si riesce a predisporre in tempo reale una corsa bis per consentire di

viaggiare anche a chi non è potuto salire a bordo di quella corsa”.