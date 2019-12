Continuano gli appuntamenti nella cupola di piazza Salotto: tra arie natalizie e l’esperienza sensoriale della musica in cuffie

Pescara. Dopo il grande successo del concerto sold-out di Fabrizio Bosso Spiritual Trio, una serie di eventi musicali si susseguiranno nella cupola trasparente del Dome Theatre di piazza Salotto a Pescara, a partire da mercoledì 18 dicembre con ben due concerti dedicati a canti e atmosfere natalizie: alle 19.00 il Maestro Paolo Zinno, noto tenore pescarese, sarà protagonista del concerto “Natale con gioia”, che proporrà le più belle arie natalizie, le più note della tradizione tra cui alcune riarrangiate in versione moderna. Ad accompagnarlo ci saranno al pianoforte Davide Piscitelli e alla chitarra Luca Ruggeri; -alle 20,30 la cupola del Dome Theatre si riempirà delle voci del Coro Polifonico di Pescara diretto dal M° Nicola Russo con “Canti di Natale”. Il Coro Polifonico di Pescara viene costituito nel 1996, su iniziativa del direttore Nicola Russo. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero, proponendo un repertorio composto da brani polifonici di varie epoche, a partire dal Rinascimento, che spaziano dal genere sacro a quello profano e, con finalità di ricerca etnomusicologica, si spingono verso il canto popolare, prevalentemente abruzzese.

Giovedì 19 dicembre alle 22,30 si cambia ritmo per un DJset tutto da scoprire “Decomposer – Silent Disco” alla consolle DJ FranzL, in pista tutti con le cuffie per immergersi completamente nella musica e poterne uscire in ogni momento rimpossessandosi dei rumori notturni della città. Si ricorda che l’ingresso è gratuito, ma i posti limitati per cui chi volesse riservare il proprio posto può prenotarlo on line sul circuito Ciaotickets al costo di 1 euro, che verrà interamente devoluto al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara. Il Comune di Pescara ringrazia gli sponsor di Pescara Natale 2019: Fondazione Pescara Abruzzo, Banca Popolare Province Molisane, Banca Credito Cooperativo Castiglione e Pianella, Banca Popolare di Bari, Banca Credito Cooperativo Abruzzi di Cappelle sul Tavo, Barbuscia.