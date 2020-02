Contravvenzioni elevate, 2 denunciati e un minore rintracciato: il bilancio della Polfer nel weekend

Pescara. Ben 1718 identificati, 2 denunciati in stato di libertà, 1 minore rintracciato, 279 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e scorta a bordo di treni viaggiatori, 117 convogli scortati, 7 contravvenzioni elevate per infrazioni al regolamento dei trasporti e al codice della strada. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Abruzzo, Marche, e Umbria nel corso della settimana appena trascorsa, comprensiva anche dell’operazione “stazioni sicure” effettuata giovedì.

In particolare la PolFer di Ancona ha rintracciato un minore tunisino allontanatosi senza autorizzazione da una comunità della provincia di Ragusa. Il giovane straniero dopo gli accertamenti di rito, è stato affidato ad una struttura per minori della zona. Nella stazione di Perugia la Polfer in collaborazione con unità cinofile della Guardia di Finanza, ha sequestrato diversi grammi di cocaina ad una 25enne italiana, poi segnalata all’autorità amministrativa per l’illecito uso personale della sostanza stupefacente. Nella stazione di Terni un cittadino straniero è stato denunciato a piede libero per violazione alla normativa che regola la presenza degli extracomunitari sul territorio nazionale.