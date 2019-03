Contribuenti Abruzzo, bollettini Tari arrivati in tempo Fioriti, finalmente dopo anni l’invio ha funzionato a Pescara

Pescara. “Qualche anno fa abbiamo dato vita ad un osservatorio su Pescara proprio per le difficoltà correlate all’invio in tempo utile della tari e quindi alle problematiche legate, tanto dal punto di vista pratico dei pagamenti, quanto dal punto di vista psicologico dello stresso che comporta. Dopo alcuni anni

in cui l’invio della tassa comunale ha registrato notevoli ritardi, che abbiamo sottolineato pubblicamente, quest’anno appare esser filato liscio”.

Così Donato Fioriti, presidente dell’associazione consumatori Contribuenti Abruzzo (CRUC Regione Abruzzo). “Ritengo giusto – aggiunge Fioriti – che, come per il passato abbiamo denunciato le défaillance comunali, questa volta si debba dare atto al comune ed alla società che ha provveduto al recapito materiale dei bollettini, la sail post dell’imprenditore Nicola Scurti, di aver svolto un

buon lavoro e, tra l’altro, ad impatto zero, visto anche l’uso delle bici elettriche”.