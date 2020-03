Controlli della polizia a bordo dei treni, un arrestato e un denunciato in stato di libertà

Pescara. Un arrestato e un denunciato in stato di libertà, 1240 identificati, 249 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno, 91 convogli scortati, 32 pattuglie automontate, 3 contravvenzioni elevate per infrazioni al regolamento dei trasporti e al codice della strada, 1 provvedimento di Daspo Urbano. Questo il bilancio dell’attività del compartimento della polizia ferroviaria per l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria nel corso della settimana appena trascorsa.

In particolare il personale della polizia ferroviaria di Falconara, nel corso di un servizio di scorta a bordo di un treno proveniente da Roma ha arrestato una cittadina nigeriana di 25 anni per l’illecita detenzione ai fini di spaccio di circa mezzo kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La giovane straniera è stata associata presso il carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.

Nella stazione di Ancona gli operatori della polizia ferroviaria dopo aver sanzionato in via amministrativa un 34enne romeno per il reato di ubriachezza manifesta, hanno anche applicato nei suoi confronti il “daspo urbano” con il divieto di fare ritorno in stazione per le successive 48 ore. L’uomo, ciò nonostante, dopo poche ore è stato nuovamente notato in stazione e quindi sanzionato per l’inosservanza al provvedimento suddetto.

Il personale del posto Polfer di San Benedetto, ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per il reato di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, che viaggiava a bordo di un treno IC privo di biglietto, durante l’identificazione si è rivolto agli agenti con frasi minacciose e oltraggiose.