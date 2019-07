Coppa Interamnia, il capogruppo della Lega Quaresimale replica a Mariani: il finanziamento non subirà alcun ritardo

L’Aquila. Il capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale, risponde al consigliere Sandro Mariani sul tema della ‘Coppa Interamnia’ e dichiara: “Stupisce la preoccupazione e l’attenzione per la ‘Interamnia World Cup’ da parte di Mariani visto che in cinque anni di Governo in Regione, come capogruppo PD, non ha fatto nulla per sostenere questa manifestazione sportiva”.

“L’evento – prosegue Quaresimale – avrà un finanziamento immediato e successivamente una legge apposita per il rilancio della rassegna sportiva, fiore all’occhiello della pallamano mondiale. Il finanziamento ha già trovato adeguata copertura nel bilancio regionale, quindi non ha senso la sterile polemica di Mariani che lascia intendere la volontà della maggioranza di soprassedere sulla questione”.

“Il mio impegno – spiega il capogruppo Lega – rimane immutato e non ho dubbi circa la volontà della colazione di Governo di sostenere sin da subito questa eccezionale manifestazione che coinvolge l’intera città di Teramo”. “Ricordo – conclude Quaresimale – che questo evento sportivo è unico per l’Abruzzo, richiama atleti da ogni parte del mondo e permette ogni anno, per una settimana, di valorizzare l’intero territorio teramano”