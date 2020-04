Coronavirua, campagna di ascolto nel Comune dell’Aquila: domani giornata di incontri in videoconferenza

L’Aquila. Prosegue la campagna di ascolto con la città avviata dall’amministrazione comunale per raccogliere le istanze del territorio alla luce della crisi legata all’emergenza coronavirus e individuare strategie incisive per affrontare in maniera coordinata ed efficace la cosiddetta fase due. L’Aquila. Prosegue la campagna di ascolto con la città avviata dall’amministrazione comunale per raccogliere le istanze del territorio alla luce della crisi legata all’emergenza coronavirus e individuare strategie incisive per affrontare in maniera coordinata ed efficace la cosiddetta fase due.

Nel pomeriggio di domani il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, incontrerà i rappresentanti del mondo dell’industria e delle Pmi, ordini professionali e sindacati. Le videoconferenze, distinte, seguono quelle che nei giorni scorsi si svolte con le associazioni di categoria del commercio, delle imprese edili e artigiane e del comparto culturale, turistico e ricettivo.

“La pandemia da Covid-19 ha provocato pesanti ripercussioni in moltissimi ambiti e settori, anche molto eterogenei. Le riunioni di questi giorni, oltre che per comprendere quali siano le problematiche, contribuiranno a fornire ulteriori stimoli per un’azione mirata e condivisa in vista del progressivo ritorno alla normalità. Il Comune puó, così come nella fase 1, essere un sostegno, una guida, ma anche portare di istanze presso il governo centrale. Nella prima fase dell’emergenza ci siamo preoccupati di garantire una quotidianità controllata e vivibile. Ora è arrivato il momento di unire ruoli e competenze per progettare il rilancio consentendo un progressivo ritorno accompagnato alla normalità”, ha spiegato Biondi.