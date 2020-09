Coronavirus, 1.229 contagi in 24 ore: raddoppiati tamponi. Nessuna regione senza nuovi positivi

Sono 1.229 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Le vittime sono state 9, contro le 14 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono così saliti a 289.990, i morti a 35.633.

In nessuna regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141).

Per quanto riguarda l’Abruzzo nella giornata odierna si sono registrati 18 casi di positività al coronavirus, metà riguardano l’aquilano.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2970 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2955 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 591 (+14 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 176979 test (+1019): 42 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 545 (+7 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 566 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+9 rispetto a ieri), 950 in provincia di Chieti (+3), 1740 in provincia di Pescara (+3), 745 in provincia di Teramo (+3), 30 fuori regione (invariato) e 3 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.