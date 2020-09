Coronavirus, 14 nuovi casi e due decessi oggi in Abruzzo

Pescara. Quattordici i nuovi casi di coronavirus emersi dai test delle ultime ore in Abruzzo. Il totale regionale sale a quota 4.397. Si registrano due decessi recenti: una 73enne di Fossacesia (Chieti) che era ricoverata al Covid Hospital di Pescara ed un 41enne morto nei giorni scorsi per altre cause e sottoposto a tampone post mortem. Il bilancio delle vittime sale a 481. Numerosi i decessi nelle ultime due settimane, dopo una tregua durata quasi due mesi. I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 36 e 94 anni.

Vi sono, tra l’altro, tre contagi a Torrebruna, paesino del Chietino in cui vivono poco meno di 800 persone, due a Spoltore (Pescara) e due a Pescara. Gli attualmente positivi sono 865 (+8): 52 pazienti (-2) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e quattro (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 809 (+10) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.051 (+3). Del

totale dei casi positivi, 625 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (invariato), 1.041 in provincia

di Chieti (+4), 1.875 in provincia di Pescara (+7), 815 in provincia di Teramo (+1), 35 fuori regione (invariato)

e sei (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza