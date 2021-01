Coronavirus: 15.774 nuovi casi, 507 decessi in più rispetto a ieri. Crescono i tamponi, 175.429

L’Aquila. Sono 57 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo

giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in

rianimazione sono 165, portando il totale a 2.579. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 187 in meno

rispetto a ieri, per un totale di 23.525 unità. In isolamento domiciliare ci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri). In totale da inizio epidemia i casi sono 2.319.036, le vittime, 80.326. Gli attualmente positivi sono 564.774 (-5.266 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.673.936 (+20.532).

Anche se l’andamento epidemiologico in Abruzzo non segue una direzione lineare e precisa, il numero dei nuovi positivi rispetto a ieri è da non sottovalutare. Sono 314, infatti, i nuovi contagi. Si contano anche 9 morti, di cui 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Numeri, questi, frutto dei 3905 tamponi effettuati nelle ultime 24h.

Sono complessivamente 38339 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 314 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 91 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 36, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1300 (di età compresa tra 59 e 102 anni, 5 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 25823 dimessi/guariti (+226 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11216 (+37 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 550152 tamponi molecolari (+3905 rispetto a ieri). 468 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 40 (+2 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10708 (+87 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 11582 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+56 rispetto a ieri), 8366 in provincia di Chieti (+142), 7752 in provincia di Pescara (+60), 10152 in provincia di Teramo (+48), 325 fuori regione (+7) e 162 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.