Coronavirus, 1648 nuovi casi e 24 morti registrati oggi in Italia

Roma. I dati di oggi sui contagiati da coronavirus in Italia riportano 1.648 nuovi casi con 90.185 tamponi effettuati. Il totale dei casi sale così a 313.011. Aumentano anche i decessi, 24 oggi (ieri 16), per un totale di 35.875 da inizio pandemia. Impennata dei guariti, ben 1.316 (ieri 773) che sono ora 226.506. Gli attualmente positivi sono 50.630, in aumento di 307 rispetto ai 50.323 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ricoveri ancora in crescita: quelli in regime ordinario sono aumentati di 71 unità (ieri 131), 3.048 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di 7 unità (ieri 10), e sono 271. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 47.311 persone (229 più di ieri).

La regione con più casi oggi è la Campania (+286), seguita da Lazio (219) e Lombardia (203). Sopra i 100 casi anche la Sicilia (163) e il Veneto (140). Nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con un solo caso nuovo