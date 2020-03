Coronavirus: a Teramo si cercano strutture per la quarantena. Il comune vuole prevenire eventuali situazioni di necessità

Teramo. Il comune di Teramo, questa mattina, ha pubblicato sul sito dell’ente un avviso di evidenza pubblica volto a verificare la disponibilità, sul territorio comunale, di strutture da destinare, in caso di necessità, a ospitare nuclei familiari o singoli cittadini, in isolamento o quarantena obbligatoria da Covid-19 che non dovessero disporre di un alloggio per varie motivazioni (ad esempio persone senza fissa dimora, nuclei in emergenza abitativa o atri casi in carico ai servizi sociali del Comune).

Ad annunciarlo il vicesindaco con delega alla protezione civile, Giovanni Cavallari. “Oggi sul sito del Comune abbiamo pubblicato un’evidenza pubblica per trovare strutture da poter utilizzare, nel caso ci dovesse essere un peggioramento, per mettere persone in quarantena o da destinare ai senza fissa dimora – ha spiegato Cavallari – Al momento il numero di persone positive sul nostro territorio è ridotto, ma ci stiamo portando avanti col lavoro per prevenire eventuali emergenze nel caso in cui ci dovessero essere situazioni particolari”.

Inoltre, a fronte dell’allerta meteo, il Comune ha riattivato il piano neve e chiamato, già da ieri, tutte le ditte che partecipano al piano mettendole in preallarme. “Il sale c’è, le ditte sono state allertate e siamo pronti a gestire anche questa evenienza” ha detto Cavallari “garantendo la viabilità principale e quindi i servizi sanitari, l’ospedale, i presidi delle forze dell’ordine e di protezione civile che sono in campo”.

Intanto questa mattina al Parco della Scienza, in un incontro con il sindaco e il direttore provinciale di Poste, Massimiliano Perazzetti, sono state illustrate le modalità di pagamento delle pensioni di aprile che, per evitare assembramenti, saranno in pagamento dal 26 marzo. Per chi non ha scelto l’accredito su libretto di risparmio, conto corrente BancoPosta o PostePay Evolution, che non avrà bisogno di recarsi allo sportello, il calendario prevede il pagamento delle pensioni con una turnazione alfabetica per cognome: il 26 marzo dalla A alla B, il 27 dalla C alla D, il 28 mattina dalla E alla K, il 30 dalla L alla O, il 31 dalla P alla R e il 1° aprile dalla S alla Z. Gli uffici postali aperti a Teramo nei giorni di pagamento delle pensioni saranno: Teramo centro (via Paladini) aperto dalla 8.20 alle 19.05 tutti i giorni tranne il sabato (8.20-12.35), Teramo 3 (via Pannella), Teramo 4 (via Cona), San Nicolò a Tordino e Villa Vomano (questi ultimi aperti sempre dalle 8.20 alle 13.34 e il sabato alle 8.20 alle 12.35).