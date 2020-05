Coronavirus Abruzzo, 7 casi in più rispetto all’ultimo rilevamento e una persona morta

L’Aquila. Dopo un giorno senza dati, i casi giornalieri in Abruzzo salgono a 3244 positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registra un aumento di 7 nuovi casi. Nella giornata del 29 maggio (ultimo giorno in cui erano disponibili) non c’erano stati positivi su 1.603 tamponi analizzati.

In Abruzzo sono 104 i ricoverati con sintomi, mente in terapia intensiva restano 3 persone. Sono invece 645 i pazienti in isolamento domiciliare e un totale di 753 persone attualmente positivi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 405 pazienti deceduti (+1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 753.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 75.652 test. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 822 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 1522 alla Asl di Pescara e 655 alla Asl di Teramo.