Coronavirus Abruzzo: 71 positivi in due giorni, ma i dati riguardano anche tamponi di verifica

L’Aquila. Coronavirus: oggi, domenica 20 settembre, in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi al Covid-19. I dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 43 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti.

Lo stesso vale per il dato diffuso ieri dalla Regione Abruzzo – ci sono stati 28 tamponi positivi, ma in questo numero sono compresi anche i tamponi di controllo.

Negli ultimi due giorni in Abruzzo, dunque, sono stati analizzati 71 tamponi positivi, ma questo non significa necessariamente che ci siano 71 nuovi casi positivi, poiché gli stessi pazienti vengono sottoposti a più di un tampone.

Per motivi tecnici, relativi all’aggiornamento dei software, la Regione non ha potuto elaborare i dati relativi ai nuovi pazienti positivi. Per questo motivo, il dato diffuso dall’assessorato alla sanità è approssimativo e probabilmente è in eccesso.

Ciò non significa che si possa abbassare la guardia: ricordiamo di mantenere il distanziamento sociale e di continuare a indossare la mascherina.