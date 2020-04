Coronavirus: Abruzzo 8° regione per tasso di letalità del virus che cresce ancora. Analisi dei dati

Pescara. E’ un moto uniformemente accelerato l’aumento del contagio in Abruzzo. Ancora ieri, e per il terzo giorno consecutivo, si registra un costante più 4% con una crescita continua e inesorabile che dimostra come le misure di contenimento stanno funzionando. Abbiamo, infatti, un calo di 5 (-6,57%) pazienti in terapia intensiva e una diminuzione di 7 (-1,93%) ricoverati con sintomi per un totale di -12 attualmente ospedalizzati che corrisponde a un -2,74%. Si sta alleggerendo, di fatto, la pressione sui presidi ospedalieri e sui sanitari ma allo stesso tempo quello che cresce è il tasso di mortalità che porta l’Abruzzo in ottava posizione tra le regioni italiane. Ma questo non vuol dire che la lotta al Coronavirus è vinta, anzi, siamo nel momento più delicato, la fase critica non è superata, per cui è vitale evitare i comportamenti scorretti.

Il bollettino ufficiale – Sono stati registrati, nella nostra Regione, dall’inizio dell’emergenza 1628 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 65(+4,15%) nuovi casi. 354 pazienti sono ricoverati in ospedale, 71 in terapia intensiva mentre gli altri 931 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti.

I nuovi guariti e il tasso di mortalità. 153 (+4.79%) sono i pazienti deceduti in totale di cui 7 nella giornata di ieri. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 9.40%. Va precisato che questi dati sono raccolti ai solo fini di elaborazione statistica e non possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali. Salgono a 119 (+2,58%) i pazienti guariti e di questi 103 quelli che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 16 guariti quelli cioè che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Il rapporto Tamponi-nuovi contagi – Dei 65(+4,15%) casi positivi al Covid 19 registrati ieri, 7 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 6 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 32 alla Asl di Pescara e 20 alla Asl di Teramo. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 12837 (+7,98) test, di cui 7801 sono risultati negativi. Sono stati 947(-23,25%) i test della giornata di ieri. Ogni 15 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 6.9%.

La mappa del contagio – Del totale dei casi positivi, 174, che corrisponde all’11%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 317, il 19%, alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 700, pari al 43%, alla Asl di Pescara e 437, il 27% alla Asl di Teramo.