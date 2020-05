Coronavirus, Abruzzo al 5° posto per mortalità e peggiore regione del Sud dopo Campania per contagi

L’Aquila. Abruzzo maglia nera in Italia, dopo le principali Regioni colpite dal coronavirus, per quanto riguarda il tasso di mortalità. Infatti la regione ha raggiunto una percentuale di 12,1% come Piemonte e Val D’Aosta. Il tasso di letalità è la percentuale di deceduti rispetto al totale di contagiati e fa riferimento ai dati ufficiali del ministero della Salute aggiornati alle 18.30 di ieri. A superare l’Abruzzo, a parte la Lombardia, ci sono soltanto Emilia, Liguria e Marche.

Un alto triste primato relativo ai dati aggiornati alle 18.30 di ieri dalla Protezione civile riguarda il numero di contagi giornalieri. Con un aumento di 12 casi su un totale di 1.254 tamponi analizzati (0.9 per cento di positivi sul totale), nel Centrosud peggio c’è solo la Campania che, oltretutto, ha una popolazione di gran lunga superiore all’Abruzzo e il Lazio, che conta una popolazione di quasi 6 milioni di abitanti, circa cinque volte più dell’Abruzzo.

In Abruzzo sono stati 381 i pazienti deceduti dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di decessi legati al coronavirus ma in Italia spetterà in ogni caso all’Istituto Superiore di sanità attribuire alla fine le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse.