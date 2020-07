Coronavirus Abruzzo, ancora contagi (+4). Eseguiti solo 673 tamponi

L’Aquila. Sono 4 i nuovi positivi in Abruzzo, registrati in data odierna 5 luglio, di cui due residenti nella provincia dell’Aquila e altrettanti in quella di Pescara. Così, con questi casi, il numero dei positivi registrati in regione dall’inizio della pandemia sale a 3309.

I ricoveri in ospedale sono invece 30 (due in più rispetto al bollettino di ieri) ma nessuno di essi risulta ricoverato in terapia intensiva e 133 sono i pazienti in isolamento domiciliare (2 in più rispetto a ieri).

Il numero dei dimessi/guariti resta fermo a 2682, perciò si contano 163 persone attualmente positive. I test complessivi sono saliti a 110052, grazie ai 673 tamponi esaminati quest’oggi.

La buona notizia arriva però dal numero di vittime, infatti oggi non è stato registrato alcun caso di decesso, facendo quindi restare invariato questo dato.