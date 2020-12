Coronavirus Abruzzo, aumentano i casi (339). Rapporto tra nuovi positivi e tamponi sale a 7.8

L’Aquila. Oggi in Abruzzo si sono registrati 339 nuovi casi di positività al coronavirus (di età compresa tra 2 e 100 anni): 72 in provincia dell’Aquila, 153 a Chieti, 52 a Pescara, 60 a Teramo. Rispetto a 2 casi sono ancora in corso gli accertamenti sula residenza. Le persone decedute sono 6.

I tamponi effettuati sono 4309, i dimessi/guariti 21408 guariti (+160), gli attualmente positivi 11867 (+173), i ricoverati in area medica 435 (-56), i ricoverati in terapia intensiva 34 (-1), le persone in isolamento domiciliare 11398.