Coronavirus Abruzzo, contagi contenuti nelle scuole di Teramo. Core: monitoraggio costante

Teramo. A illustrare i dati dei contagi e delle classi in isolamento nel capoluogo, suddivisi per plessi scolastici, è stato l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Core che ha evidenziato come con l’esclusione delle due scuole chiuse, la Noè Lucidi e la Zippilli (dove l’attività didattica in presenza è stata sospesa per via del rischio piotenziale), negli altri plessi la situazione dei comntagi sia contenuta. Alla Noè Lucidi, dove al momento della chiusura eranoi stati registrati 8 classi in 8 classi su 17 (con un positivo per classe), dopo una prima attivitò di screening i contagi sono saliti a 22 alunni positivi, con 103 tra alunni e docenti ancora in attesa di tampone. Situazione simile alla Zippilli, dove al momento sono stati registrati 8 casi in 8 classi su 20, con 115 persone tra studenti e docenti in attesa di tampone.

Per quanto riguarda invece l’istituto comprensivo Teramo 2 al momento alla Savini ci sono 3 classi in isolamenti su 22, con 9 studenti positivi riconducibili tutti a due classi e una quarantina di studenti in attesa di tampone su un totale di 500: alla San Giorgio è in isolamento una sola classe su 16 comn un solo studente positivo e suoi compagni in isolamenti fiduciario su un totale di poco più di 300 studenti.

Alla San Giuseppe, alla Sarti e alla Lettieri non c’è invece nessuna classe in isolamento. Per quanto riguarda l’itituto comprensito Teramo 3 alla D’Alessandro non ci sono classi in isolamento. Cinque gli studenti positivi, ma i cui casi sarebbero riconducibili tutti a contesti esterni alla scuola, con l’isolamento scattato rapidamente; alla De Jacobis , alla Risorgimento e alla San Berardo c’è una classe in isolamento per plesso con un solo caso per classe (ad eccezione della De Jacobis dove i positivi sono due). Per quanto riguarda l’istituto comprensivo di Teramo 4 in tutte le scuole di San Nicolò (Serroni, Brigiotti e Giovanni XXIII) non vi è nessuna classe in isolamento ma un solo studente positivo e 25 studenti tra tutti i tre pèlessi in isolamento in attesa di tampone. Infine per quanto riguarda l’istituto comprensivo Teramo 5 c’è una sola classe in isolamento alla Cona, con due studenti positivi e 25 in attesa di tampone.

“Si tratta di numeri assolutamente minimali”, ha spiegato l’assessore, “rispetto ai quali continueremo ad effettuare un monitoraggio costante”.