Coronavirus Abruzzo, cresce ancora il contagio (+7). Registrati 15 casi in 48 ore

L’Aquila. Coronavirus, in Abruzzo ricominciano ad aumentare i contagi: ieri sono stati individuati 6 nuovi casi, mentre oggi, 4 luglio, ce ne sono stati altri 7. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (2), Chieti (2) e Pescara (3).

In totale, dall’inizio dell’emergenza, i casi di Coronavirus riscontrati in Abruzzo sono 3305. Tuttavia, oggi, come ieri, in Abruzzo non è stato registrato nessun decesso da Covid-19.

Nella provincia dell’Aquila, in realtà, si sono verificati 3 nuovi contagi: si tratta di un operaio extracomunitario tornato per riprendere l’attività nei cantieri del post-sisma, di sua moglie e di un tecnico, italiano, anch’egli impegnato nella ricostruzione, fermato nella sua città di provenienza dopo il riscontro positivo del tampone. Attualmente è in isolamento presso il domicilio di residenza, quindi non è inserito nel conteggio dei casi di Coronavirus in Abruzzo.