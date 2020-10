Coronavirus Abruzzo, crescono ancora i casi (+221): contagiati un neonato e un centenario. Un morto

L’Aquila. Continuano a crescere i contagi in Abruzzo. Un altro record di positivi giornalieri ha fatto registrare oggi 221 nuovi casi. Tra i contagiati anche un neonato di 4 mesi e un anziana di 100 anni.

Più in dettaglio, i nuovi contagi riguardano 76 casi in provincia dell’Aquila, 34 in provincia di Chieti, 33 in provincia di Pescara, 75 in provincia di Teramo, 3 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza.

Il numero dei tamponi oggi ammonta a 3.718 test eseguiti. Viene registrato un altro decesso. Si tratta di un 60enne marsicano. . Sono 183 i ricoverati, di cui 13 in terapia intensiva, 2.330 in isolamento domiciliare, 3.187 dimessi o guariti, 2.513 attualmente positivi.