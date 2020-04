Coronavirus Abruzzo, la curva dei contagi non scende, crescono i tamponi. Analisi dei dati

Pescara. La curva dei contagi non scende. I nuovi casi positivi registrati ieri sono tornati vicino alla tripla cifra. Il numero più alto dell’ultima settimana che porta il totale a 2443 con una percentuale di crescita che si conferma negli ultimi due giorni. Il risultato è infatti pari all’8,7% dei 1.113 tamponi analizzati nei tre laboratori attivi sul territorio a fronte del 6.9% registrato nel giorno precedente.

In terapia intensiva c’e’ una sostanziale situazione di stabilità con 43 pazienti ricoverati. Si conferma anche il trend in calo dei ricoveri ospedalieri con 319 pazienti in terapia non intensiva, mentre continua a crescere quello delle persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl: 1580 pazienti. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

La situazione in Abruzzo – Nell’ultimo aggiornamento, viene reso noto che sono stati registrati dall’inizio dell’emergenza, 2443 (+4,13%) casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti dai laboratori di riferimento regionale. Rispetto al giorno precedente si registra un aumento di 97 nuovi casi. Sono 319 (-1,54%), 5 in meno rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in ospedale; 43 (+2,38%), sono invece in terapia intensiva e nello specifico 13 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo. Sono in tutto 362 (-4,09%) gli attuali ospedalizzati mentre gli altri 1580 (+6,49%) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti. Il totale degli attualmente positivi è di 1942 (+4,97%).

I nuovi guariti e il tasso di letalità. 246 (+1,23%) sono i pazienti deceduti in totale. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 10,1% (Lombardia 18,5% – Liguria 14% – Molise 5,9% – Umbria 4.3%). Va precisato che questi dati sono raccolti ai soli fini di elaborazione statistica e non possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali. Salgono a 255 (+o,79%), 2 in più rispetto a ieri, i pazienti guariti e di questi 178 quelli che da sintomatici, con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 77 guariti quelli cioè che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri – Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 25437 (+6,93) test, di cui 17887 sono risultati negativi. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. La variazione di tamponi somministrati rispetto al giorno precedente è di 1650 test. Su 17 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 5,9%.

La mappa del contagio – Del totale dei casi positivi: 233, pari all’10%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila dove nella giornata di ieri si sono registrati 1 nuovi casi; 553 pari al 22% alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti dove in ventiquattro ore sono aumentati di 54 i positivi; 1042 pari al 43%, alla Asl di Pescara, qui in una giornata i nuovi casi sono stati 38 e 615 pari al 25% alla Asl di Teramo dove sono stati 4 i nuovi casi.