Coronavirus Abruzzo, letalità sale al 9.34% mentre è del 5.3% il rapporto contagiati-tamponi giornalieri

Pescara. L’incremento giorno su giorno, in Abruzzo, certifica una crescita costante pari al 4%. Ieri si sono registrati 66 nuovi casi, e il totale dei contagiati ha infranto anche la soglia dei 1500. 13 (+9.8%) i decessi, registrati in 24 ore; stabile i ricoverati in terapia intensiva, sono invece 21(+5%) i nuovi pazienti ospedalizzati. Il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 5.3% e su ogni 19 tamponi fatti 1 è positivo. Sono invece 1301 (+4%) gli attualmente positivi.

Il bollettino della situazione in Abruzzo. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 1563 (+4,4%) casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nei laboratori di riferimento regionale. 361 pazienti sono ricoverati in ospedale, 76(+1,3%) in terapia intensiva e di questi 13 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Chieti, 36 in provincia di Pescara e 12 in provincia di Teramo. Sono in tutto 437 (5.0%) gli attuali ospedalizzati mentre gli altri 864 (+3,5%) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti.

Mortalità. L’Abruzzo è tra le regioni con saldo negativo per differenza tra guariti e deceduti; è di 116 (+2.65%) il numero dei primi di cui 102 quelli che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 14 quelli che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Salgono invece a 146 i decessi, 13 in sole 24 ore che corrispondono al +9.8%. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 9.34% (17.49% Lombardia – 6.25% Molise – Puglia 7.52 % – Lazio 5.53 % ). Dato confermato dall’Istituto Superiore di Sanità che ha stabilito la causa effettiva del decesso. Va precisato che questi dati sono raccolti ai solo fini di elaborazione statistica e non possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali.

I Tamponi processati e i nuovi contagi. Dei 66 (+4,40%) casi positivi al Covid 19 registrati ieri, 26 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 12 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 23 alla Asl di Pescara e 5 alla Asl di Teramo. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 11890 (+11.7) test, di cui 7083 sono risultati negativi mentre il totale dei tamponi positivi corrisponde al 13,15%. Sono stati 1234 (+19,86%) i test della giornata di ieri. Ogni 19 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 5.3%.

La mappa del contagio. Del totale dei casi positivi: 166, pari all’10%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila dove nella giornata di eri si sono registrati 26 nuovi casi; 310 pari al 20% alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti dove in 24 ore sono aumentati di 12 i positivi; 669 pari al 43%, alla Asl di Pescara, qui in una giornata i nuovi casi sono stati 23, e 418 pari al 27% alla Asl di Teramo dove sono stati 5 i nuovi casi.