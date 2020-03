Coronavirus: Abruzzo ottiene esenzione pagamento pedaggio autostradale per il personale medico-sanitario

L’Aquila. Abruzzo prima regione in Italia ad aver ottenuto l’esenzione dal pagamento pedaggi autostradale per il personale medico sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus.

“Grazie all’impegno del governatore Marco Marsilio”, ha dichiarato Giorgia Meloni, “l’Abruzzo è la prima regione in Italia ad avere chiesto e ottenuto l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per il personale medico-sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus: da oggi i medici, gli infermieri e i sanitari pendolari che devono percorrere l’A24 e l’A25 per motivi di lavoro presenteranno un’autocertificazione e non pagheranno più nulla, risparmiando dai 200 a 400 euro al mese. Un aiuto concreto per i nostri eroi con il camice”.