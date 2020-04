Coronavirus Abruzzo, valori stabili ma c’è un ritardo di giorni sui test dei tamponi. Analisi dei dati

Pescara. La curva epidemiologia sale ancora, ma sono sempre meno i pazienti in terapia intensiva (7,01%) e aumentano i guariti, 10 nella giornata di ieri. Il rapporto tra numero dei test e casi registrati è incoraggiante, ma, come più volte sottolineato, i test si riferiscono a tamponi dei giorni precedenti. C’è quindi un ritardo di alcuni giorni e quindi è come se i grafici parlassero del passato e non del presente. Continua però a restare alto il tasso di mortalità che ci fa attestare purtroppo tra le prime regioni d’Italia su questo dato che si aggira intorno al 10%.

L’Abruzzo ha superato quota 2.000 casi positivi al Covid-19 con un numero di tamponi che torna ancora una volta a crescere. Un saliscendi quello degli ultimi giorni che si evidenza chiaramente dai nostri grafici. Sono 83 (+4,29%) i nuovi positivi risultati dagli 883 tamponi analizzati ieri dai tre laboratori analisi. Un numero che equivale al 10% del totale, senza dubbio sopra il 7,3% registrato con i 72 casi del giorno precedente risultati dai 981 tamponi sottoposti ad esame. Scendono i pazienti in terapia intensiva, che ieri sono stati 53, quattro meno del giorno precedente. Si attenua finalmente anche l’ondata dei decessi, quattro nella giornata di ieri +2,06%, Sale ancora il numero dei guariti con 181 totali.

La situazione in Abruzzo – Sono stati registrati, nella nostra Regione, dall’inizio dell’emergenza 2014 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e l’Università di Chieti. Rispetto al giorno precedente si registra un aumento di 83 (+4,29%) nuovi casi. 305 (-0,32%) pazienti sono ricoverati in ospedale, 53 (-7,01%) sono in terapia intensiva e nello specifico 14 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo. Sono in tutto 358 (-1.37%) gli attuali ospedalizzati mentre gli altri 1277 (+6,15%) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti. Il totale degli attualmente positivi è di 1635 (+4,40%).

I nuovi guariti e il tasso di letalità. 198 (+2,06%) sono i pazienti deceduti in totale, di cui 4 nella giornata di ieri. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 9,8% (Lombardia 18.3% – Liguria 13,9% – Basilicata 4,9% – Umbria 4%). Va precisato che questi dati sono raccolti ai solo fini di elaborazione statistica e non possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali. Salgono a 181 (+5,84%) i pazienti guariti e di questi 151 quelli che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 30 guariti quelli cioè che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri – Dei 83 casi positivi al Covid 19 registrati ieri, 13 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 24 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 31 alla Asl di Pescara e 15 alla Asl di Teramo. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 18088 (+6,31) test, di cui 11910 sono risultati negativi. Sono stati 1241 (+7,36%) i test totali della giornata di ieri. Ogni 15 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 6.7%.

La mappa del contagio – Del totale dei casi positivi: 213, pari all’11%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila dove nella giornata di eri si sono registrati 13 nuovi casi; 392 pari al 19% alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti dove in ventiquattro ore sono aumentati di 24 i positivi; 838 pari al 42%, alla Asl di Pescara, qui in una giornata i nuovi casi sono stati 31, e 571 pari al 28% alla Asl di Teramo dove sono stati 15 i nuovi casi.