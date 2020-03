Coronavirus, Alitalia cancella volo Pescara-Milano delle 7, l’ira di Masci: “Rilanciare economia e abbassare tariffe”

Pescara. Con una decisione improvvisa e senza che in alcun modo Alitalia abbia coinvolto le istituzioni locali, la compagnia di bandiera ha stabilito – motivando la scelta con l’emergenza Coronavirus e con il crollo delle prenotazioni – che per l’intera settimana entrante il volo delle 7 del mattino, che dall’aeroporto d’Abruzzo raggiunge Milano Linate, verrà sospeso; mentre l’operativo del pomeriggio, con decollo alle 16:30 e primo rientro possibile alle 16 del giorno successivo, sarà mantenuto. La stessa compagnia ha reso noto che l’ultimo volo del mattino sarà quello di lunedì 2 marzo, domani, e che lo stop effettivo – per 7 giorni – avverrà dal giorno successivo, 3 marzo.

La notizia ha provocato la dura reazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci, preoccupato degli effetti che una simile decisione provocherà sull’economia del territorio in un momento certamente molto complicato e non solo per la vicenda Coronavirus: <E’ un’azione irresponsabile quella che Alitalia ha comunicato alla società di gestione del nostro scalo aeroportuale. Ciò che sconcerta, al di là del metodo utilizzato da una società che è sostenuta con risorse pubbliche, è che si sia presa a prestito la vicenda Coronavirus per spiegare un calo delle prenotazioni che invece ha altre ragioni. La nostra protesta sarà durissima e non vedrà protagonista solo il sindaco di Pescara ma anche le altre istituzioni locali e le organizzazioni economiche che su questo aeroporto fanno affidamento per i rapporti con la capitale economica del Paese>.

Per il primo cittadino adriatico la sospensione non sarebbe dovuta alla vicenda Coronavirus o al calo delle prenotazioni – usati come paravento – ma ad altre situazioni che evidentemente si vogliono nascondere.

<Le tariffe applicate sono altissime – continua Masci – sembrano fatte ad hoc per svuotare i voli e avere l’alibi per chiudere. Se avevano la necessità di fare economia e risparmiare avrebbero benissimo potuto fermare il volo del pomeriggio, meno frequentato e meno utile al business giornaliero, giacché se parti alle 16:30 sei poi costretto a restare una notte a Milano. Basta pensare che RyanAir vola su Orio al Serio con un prezzo cinque volte inferiore. Ripeto, in tutto questo la cosa ancor più grave è che parliamo di una compagnia finanziata con risorse pubbliche>.

La conferma arriva da una veloce occhiata alle tariffe previste per l’ultima tratta delle 7 del 2 marzo, cioè domani, prima che intervenga il blocco: ben 336 euro!

<Una cosa assurda – riprende Masci – ma c’è anche un secondo motivo, non meno grave, che rende insostenibile la posizione della compagnia di bandiera: l’Abruzzo è una regione terremotata e il collegamento giornaliero Pescara-Milano-Pescara è fondamentale per molte imprese locali che ora invece ne subiranno un danno molto alto. Credo invece che con il calo di viaggiatori il Coronavirus e le scarse prenotazioni centrino poco o niente>.