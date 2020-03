Coronavirus, analisi dei dati aggiornata in Abruzzo: cresce ancora la mortalità al 6,81%

Pescara. Un dato impressionante, ancora un nuovo aumento, questa volta di ben 160 (+14.1%) casi rispetto alla giornata precedente, il più alto dall’inizio della emergenza. In salita anche il numero dei morti. Cifre spietate che, da una lettura più approfondita però potrebbero mostrare, finalmente, la luce in fondo al tunnel. Da una diversa interpretazione infatti, notiamo una crescita in termini percentuali graduale e costante. Il trend, frutto delle misure di isolamento messe in atto, appare stabile e potrebbe far ben sperare.

I dati aggiornati: tutti uomini i 12 nuovi decessi – Sono 1293 i casi totali registrati in Abruzzo dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus. 397 (+4.2%) gli ospedalizzati e nello specifico: 329 pazienti sono ricoverati in ospedale e 68 (-2.9%) in terapia intensiva altri 772 (+19.5%) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. In tutto gli attualmente positivi sono 1169 (+13.8%). Nel numero complessivo, sono inclusi anche 88 (6.81%) pazienti deceduti, 12 (+15.8%) solo nelle ultime ventiquattro ore e si tratta di tutti uomini di età ricompresa tra i 50 e gli 89 anni. Come per gli altri, si attende il parere dell’Istituto Superiore di sanità per attribuire i decessi al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse. 29 sono invece i pazienti clinicamente guariti che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 7 i dimessi che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione per un totale di 36 (+20.0%). Dei 160 (+14%) casi positivi al Covid 19 registrati ieri, 13 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 37 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 64 alla Asl di Pescara e 46 alla Asl di Teramo.

La mappa del contagio e le Asl di riferimento – Non da segni di cedimento la violenza del contagio. Sono ancora 1169 (+13.8%) gli attualmente positivi mentre come già detto 1293 i casi totali e nello specifico: 101 (7%) si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, e sono cosi evidenziati: 39 i ricoverati, 14 i pazienti in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare, 4 quelli guariti e 4 i decessi. 266 (21%) sono riferiti alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, tra questi: 72 i ricoverati, 11 quelli in terapia intensiva, 141 in isolamento domiciliare, 18 i pazienti guariti e 24 i decessi. 576 (45%) sono nella Asl di Pescara, 140 i ricoverati, 33 quelli in terapia intensiva, 359 in isolamento domiciliare, 5 i pazienti guariti e 39 i decessi. 350 (27%) riguardano invece la Asl di Teramo e nello specifico: 78 i ricoverati, 10 i pazienti in terapia intensiva, 232 in isolamento domiciliare, 9 quelli guariti e 21 i decessi. Va ricordato che la presa in carico dei pazienti non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono anche residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all’altro, anche in presidi di Asl differenti.

Tamponi. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 7730 (+10.4%) test, di cui 4590 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Corrispondono al 16.73% il totale dei tamponi attivi.