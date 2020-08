Coronavirus, analizzati oltre 100 mila tamponi dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo

Teramo. Fino ad oggi sono stati analizzati più di 100 mila tamponi dall’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise (Izsam) dallo scorso 13 marzo 2020, ovvero dal giorni di autorizzazione formale da parte del Ministero della Salute all’ingresso nella rete Covid-19 della Regione Abruzzo, in conformità ai protocolli operativi del Laboratorio di Microbiologia Clinica di Pescara.

Da quel momento l’Izsam è diventato uno dei punti di riferimento per l’intero territorio regionale nell’analisi dei tamponi rino-faringei per la ricerca del Coronavirus (SARS-CoV-2). Il supporto dell’Izsam, già dotato di un laboratorio mobile BSL4 per la manipolazione di patogeni a rischio elevato di diffusione e di contagio per l’uomo, gli animali e l’ambiente, si è reso necessario per far fronte all’elevata richiesta di analisi di laboratorio, anche tenuto conto della necessaria rapidità nelle risposte, fondamentale per mettere in atto tutte le misure di contenimento della diffusione del virus. Il Direttore Generale dell’Izsam, Nicola D’Alterio, coglie l’occasione per ricordare che “Siamo partiti a metà marzo analizzando circa 150 campioni al giorno; da allora, grazie anche all’attivazione di un’altra linea di lavoro, siamo riusciti a processare giornalmente fino a 1.657 campioni, superando ieri la soglia di 100mila tamponi totali analizzati. Un traguardo importante. E per questo, mi sento di

ringraziare oltre ai dirigenti che hanno coordinato le attività amministrative e di laboratorio, anche tutto il personale dell’Istituto che, con impegno costante e senza tregua, ha manifestato in ogni occasione precisione e professionalità, soprattutto nei momenti di massima emergenza e di maggiore difficoltà”.