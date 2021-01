Coronavirus, ancora 348 morti in Italia con quasi 11mila nuovi positivi, ma meno tamponi di ieri

L’Aquila. All’esito dei 77.993 tamponi effettuati sono emerse 10.800 nuove positività. Ci sono state anche 348 vittime, esattamente come ieri dove di tamponi ne sono stati effettuati 103mila dai quali sono emersi 14.245 positivi. Oggi in Abruzzo i nuovi casi positivi sono 207 su 2077 tamponi eseguiti. I contagiati, di età compresa tra i 4 mesi e i 96 anni, sono così distribuiti: 99 in provincia di Teramo, 46 in provincia dell’Aquila, 36 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara, 2 fuori regione.

Oggi le vittime registrate sono 2, mentre i guariti sono 33 (23299 in totale). Gli attualmente positivi aumentano di 172 unità (11423 in totale). Aumentano i ricoverati in ospedale: +2 in area medica (445 in totale) e +4 in terapia intensiva (41 in totale). Entrano in isolamento domiciliare altre 166 persone (10937 in totale).