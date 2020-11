Coronavirus, apre drive-in per tamponi nell’area Fiera di Lanciano. Al via lavori al pronto soccorso di Atessa

Lanciano. “Apre il drive-in nell’area Fiera di Lanciano entro la prima settimana di dicembre ed è imminente l’apertura del cantiere per i lavori al pronto soccorso dell’ospedale di Atessa. L’arrivo dei container resi disponibili dalla Protezione civile, difatti, è previsto per il primo dicembre e lunedì 30 novembre sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra tecnici della Asl e del Comune per definirne il posizionamento”. Questo il commento dell’assessore regionale Nicola Campitelli che interviene in merito alle due iniziative.

“Come comunicato dal direttore generale della Asl Thomas Schael, in provincia di Chieti avremo quattro postazioni attive che copriranno totalmente la richiesta di tamponi espressa dall’utenza”, aggiunge, “una importante risposta organizzativa definita in una situazione emergenziale e messa a disposizione dell’utenza secondo valutazioni fatte dalla Asl e pienamente in sintonia con gli obiettivi e le priorità individuate e rese note dalla Regione Abruzzo”.

“Il drive-in a Lanciano”, conclude Campitelli, “riuscirà a dare un servizio utile ed efficiente a tutta la popolazione dell’area frentana ed alle zone interne in un momento di massima diffusione della pandemia che, unitamente all’apertura del cantiere per i lavori al pronto soccorso dell’ospedale di Atessa, rappresentano operazioni che manifestano, ancora di più, l’attenzione delle istituzioni regionali e sanitarie alle esigenze dei territori e della popolazione”.