Coronavirus, Arcuri: altri 446 ventilatori per terapie intensive. 11 sono stati inviati in Abruzzo

Pescara. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha disposto oggi l’invio di 200 ventilatori per la terapia intensiva e 50 per quella subintensiva che vanno ad aggiungersi ai 196 per terapia intensiva già inviati venerdì scorso. Dei 446 ventilatori, 160 sono stati inviati in Lombardia, 150 in Piemonte, 125 nel Lazio e 11 in Abruzzo.

“Con questa fornitura copriamo ancora una volta i fabbisogni che vengono evidenziati dalle Regioni”, ha detto Arcuri, “abbiamo pronte ulteriori, cospicue disponibilità di ventilatori che continueremo a distribuire, già a partire da domani, per evitare che nei reparti di terapia intensiva possa insorgere qualsiasi problematica legata ai ricoverati per Covid e per aumentare il numero delle terapie intensive necessarie per combattere questa fase”. Dall’inizio dell’emergenza, il numero dei ventilatori distribuiti sale a 3.815.