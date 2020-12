Coronavirus, Asl 1: interviene il Ministero della Salute, la Regione invia ispettori per verifiche

L’Aquila. “Dopo i fatti incresciosi che abbiamo denunciato in questi mesi e che grazie alla tv e alla stampa hanno assunto una dimensione nazionale riguardo la condizione di alcuni ospedali ed Asl abruzzesi, ed in particolare della Provincia dell’Aquila, il ministero ha risposto con una lettera alla mia richiesta di mandare degli ispettori, informandomi di aver chiesto in data 22 novembre alla regione Abruzzo di predisporre una relazione puntuale su quanto accaduto”, dichiara Stefania Pezzopane.

“Finalmente a seguito anche di queste mie sollecitazioni fatte con lettera e direttamente con un intervento in aula alla Camera, il Ministero della Salute ha provveduto a richiedere alla Regione, in particolare a D’Amario, una relazione su quanto accaduto. La Regione ha così finalmente deciso di inviare degli ispettori presso la Asl dell’Aquila per fare le opportune verifiche. Resta però il fatto che la direzione Asl de L’Aquila versa in condizioni disastrose e ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestire l’emergenza. Per questo ritengo sia necessario e urgente commissariare la Asl, come chiedono anche sindacati e molti sindaci. Oltre a ciò il direttore Testa invece di preoccuparsi di prevenire una terza ondata, si è preoccupato di zittire la stampa e i medici con lettere, comunicati stampa e circolari veramente inaccettabili. Solo la regione può commissariare, lo faccia subito”, conclude la deputata del Pd, Stefania Pezzopane.