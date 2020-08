Coronavirus, boom di positivi in ogni regione: Abruzzo quarta dopo Lombardia, Emilia e Veneto

Pescara. La crescita non si ferma. L’Abruzzo, principalmente per causa dei casi di stranieri risultati positivi al covid19, è la quarta regione. Risale anche il numero degli attualmente positivi per coronavirus: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.924, rispetto a ieri 230 in più.

Nonostante l’aumento dei contagiati, resta stabile – cifre invariate – il numero delle terapie intensive con 42 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.103, rispetto a giovedì 213 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 17 in più: dai 762 di ieri ai 779 di oggi.

In tutte le regioni si sono registrati nuovi casi. I più alti numeri di nuovi contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Veneto (183), Lombardia (69), Emilia Romagna (54), Abruzzo (39) e Piemonte (37). Le persone, tra dimessi e guariti, sono 201.642. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 59.196, oltre cinquecento più di ieri.