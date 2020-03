Coronavirus, confronto Regione e Segreterie regionali, convocata lunedì conferenza stampa

Pescara. Si terrà lunedì 30 marzo la conferenza stampa con protagoniste le segreterie regionali nel corso della quale i segretari regionali di Fp Cgil Abruzzo Molise – Cisl Fp Abruzzo Molise – Uil Fpl illustreranno le materie oggetto della vertenza in atto con la Regione Abruzzo e le Asl abruzzesi su tutte le materie inerenti l’emergenza COVID – 19.

“Come noto la Regione Abruzzo non risponde alle note, richieste e diffide, inviate dalle segreterie regionali e dalle strutture territoriali, circa la carenza/assenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, la necessità di procedere urgentemente ad effettuare tamponi e screening alle lavoratrici ed ai lavoratori del servizio sanitario, i posti letto in terapia intensiva, gli ospedali COVID dedicati, le assunzioni, la materie contrattuali ed altro ancora”, spiegano le segreterie regionali.

Inoltre Fp Cgil Abruzzo Molise – Cisl Fp Abruzzo Molise – Uil Fpl chiederanno alla Regione, a seguito della firma del “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da Covid- 19 ” sottoscritto dal Ministro Speranza e dalle OO.SS. confederali e di categoria in data 24.03.2020, di costituire anche in Abruzzo il Comitato Regionale quale luogo in cui appunto affrontare i temi sopra indicati. Lunedì in prima mattinata sarà trasmesso il link a cui sarà possibile collegarsi per partecipare alla in remoto alla conferenza stampa utilizzando la piattaforma Google Meet.