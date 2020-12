Coronavirus, continua il trend positivo in Abruzzo: Rt a 0.7 nell’ultima settimana

L’Aquila. “Continua il trend positivo dell’andamento epidemiologico Covid-19 nella nostra regione”. Lo conferma, nel giorno in cui i dati abruzzesi registrano un peggioramento rispetto a quelli di lunedì e martedì, l’assessore alla salute, Nicoletta Verì, commentando le anticipazioni del report settimanale del ministero della salute, Istituto superiore di sanità e cabina di regia, che analizzano i parametri della settimana tra il 14 e il 20 dicembre scorsi.

Nel periodo preso in considerazione dal monitoraggio, l’indice Rt in Abruzzo è pari 0.7, a fronte dello 0.82 della settimana precedente. Diminuisce anche di 5 punti il rapporto tra positivi e casi testati (esclusi dunque i tamponi di controllo), che passa al 19.8 per cento contro il 24.8 del periodo precedente. Tra gli altri dati presi in esame, spicca la riduzione del numero dei focolai attivi, che passa da 659 a 498. Di questi, quelli riferiti alla settimana tra il 14 e il 20 dicembre sono 164, 54 in meno della settimana prima. Il tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva scende al 22 per cento (la soglia di allerta è al 30), mentre quello dei posti letto in area medica è al 37 per cento (la soglia è al 40).

“Non possiamo che essere ottimisti di fronte a questi numeri, ma in questo momento, più che mai, dobbiamo continuare tutti a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le prescrizioni di sicurezza sanitaria, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la nostra salute” afferma l’assessore Verì.