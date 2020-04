Coronavirus, continua l’altalena dei numeri in Abruzzo: torna a crescere la curva dei contagi dopo un calo di due giorni

Pescara. Continua l’altalena dei numeri in Abruzzo. Torna a crescere, dopo un calo di due giorni, la curva dei contagi da Covid-19. A confermarlo il bollettino del Servizio prevenzione e tutela della Salute che riporta 72 nuovi infettati su un totale di 1.042 tamponi processati, pari quindi al 6.9% del totale che portano il totale dei casi registrati dall’inizio dell’emergenza a 2.346 (+3,16%). La migliore notizia arriva sul fronte dei guariti che sale a 253 (+12,94%) che per la prima volta dall’inizio della emergenza superano i morti, 3 nella giornata di ieri, che porta il totale a 243 (+1,25%). Buone nuove arrivano ancora dalle terapie intensive con l’ennesimo calo, ad oggi sono 42 (-4,54%) i pazienti in condizioni critiche. Anche i ricoveri sembrano aver imboccato la curva di discesa con 324 (-4,98%) persone che ad oggi si trovano in ospedale in terapia non intensiva. Sono 1484 (+4,14%) i contagiati in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, salgono a 1850 (+2,20%) gli attualmente positivi.

La situazione in Abruzzo. Nell’ultimo aggiornamento, viene reso noto che sono stati registrati dall’inizio dell’emergenza, 2346 (+3,16%) casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti dai laboratori di riferimento regionale. Rispetto al giorno precedente si registra un aumento di 72 nuovi casi. Sono 324 (-4,98%), 17 in meno rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in ospedale; 42 (-4,54%), sono invece in terapia intensiva e nello specifico 13 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo. Sono in tutto 366 (-4,93%) gli attuali ospedalizzati mentre gli altri 1484 (+4,14%) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti. I nuovi guariti e il tasso di letalità. 243 (+1,25%) sono i pazienti deceduti in totale. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 10,4% (Lombardia 18,4% – Liguria 13,7% – Lazio 5,9% – Umbria 4.1%). Va precisato che questi dati sono raccolti ai soli fini di elaborazione statistica e non possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali. Salgono a 253 (+12,94%), 29 in più rispetto a ieri, i pazienti guariti e di questi 202 quelli che da sintomatici, con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 51 guariti quelli cioè che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 23786 (+5,71) test, di cui 16903 sono risultati negativi. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. La variazione di tamponi somministrati rispetto al giorno precedente è di 1286 test. Su 18 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 5,6%.

La mappa del contagio. Del totale dei casi positivi: 232, pari all’10%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila dove nella giornata di ieri si sono registrati 3 nuovi casi; 499 pari al 21% alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti dove in ventiquattro ore sono aumentati di 30 i positivi; 1005 pari al 42%, alla Asl di Pescara, qui in una giornata i nuovi casi sono stati 34 e 610 pari al 27% alla Asl di Teramo dove sono stati 5 i nuovi casi.