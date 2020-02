Coronavirus, cos’è e come prevenirlo: ecco i consigli della Croce Rossa Abruzzo

L’Aquila. Cos’è un’infezione da coronavirus, quali sono i sintomi, cosa fare se si viaggia in Cina e al ritorno, quali possono essere le principali precauzioni da prendere.

La Croce Rossa Abruzzo mette a disposizione alcune prime risposte alle principali domande di queste ore sulla diffusione dell’infezione.

Prevenzione e salute: lavarsi frequentemente le mani, coprirsi naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce ed evitare cibi non cotti.

In partenza per Wuhan: per chi si deve mettere in viaggio per la Cina, la Croce Rossa consiglia innanzitutto di chiedere consigli al medico curante, evitare il contatto con animali e cibi non cotti e di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.

Per chi torna da Wuhan: il consiglio è quello di rivolgersi ad una struttura sanitaria in caso di sintomi da infezione respiratoria.

Domande e risposte più frequenti possono essere consultate al link https://bit.ly/2OfCUFA del portale del ministero della Salute.