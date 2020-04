Coronavirus, da Menarini kit per test rapidi in 20 minuti destinati alle strutture sanitarie italiane

L’Aquila. Kit per un test rapido di diagnostica molecolare, in grado di effettuare una diagnosi di Sars-Cov-2 in soli 20 minuti, verranno distribuiti in Italia e in altri Paesi dall’azienda Menarini. Già marcato CE, il test potrà essere di fondamentale importanza per le strutture di prima accoglienza e nelle terapie intensive, spiega l’azienda che ha annunciato l’accordo di distribuzione esclusiva firmato con Credo Diagnostics Biomedical.

I kit saranno destinati alle strutture sanitarie e verranno distribuiti in Italia: non è chiaro, però, quanto materiale verrà consegnato in Abruzzo.