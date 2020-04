Coronavirus: due nuovi casi nella Marsica, superati i 100 contagi. L’emergenza non è ancora finita

Avezzano. Sono stati segnalati due nuovi casi di contagio da coronavirus nella Marsica. Dopo una fase di pausa tornano a essere registrati nuovi casi nel territorio. Si tratta di una persona di Avezzano, legata a precedenti contagi familiari già registrati nei giorni scorsi, e una persona di San Benedetto dei Marsi. Superati nella Marsica i cento contagi. Il capoluogo marsicano sale così a 45 persone contagiate dall’inizio dell’emergenza, mentre a San Benedetto il totale dei positivi registrati, sempre da inizio pandemia, ammonta a 5, così come Celano. I Comuni più colpiti dopo Avezzano restano Collarmele, con 9 persone e Magliano con 6.

Del totale dei contagiati in tutta la provincia 46 sono ricoverati non in terapia intensiva nella Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila, alcuni sono ricoverati in un’altra Asl, 9 in terapia intensiva e 124 in isolamento domiciliare. Ci sono anche altre persone ricoverate in altra Asl. Dall’inizio dell’emergenza, in tutta la provincia sono complessivamente 36 le persone guarite e 22 i deceduti (13 provenienti da altra Asl).

Nella Marsica, oltre ai positivi registrati, ci sono anche persone sospette. In sorveglianza attiva ci sono infatti in Marsica 73 su un totale di 207 di tutta la Provincia. Di queste 62 sono dell’Aquilano, 72 dell’area Peligno-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane.