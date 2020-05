Coronavirus e solidarietà, la fondazione Ada Manes a sostegno delle Usca delle Asl di Pescara e Chieti

Chieti. Ada Manes Foundation for Children Onlus, la fondazione presieduta dal Chirurgo Pediatra Grazia Andriani, con sede a Pescara, in questo periodo di emergenza sanitaria, si dedica a sostenere il territorio abruzzese con una donazione alle Usca, l’unità sanitaria di continuità assistenziale, delle Asl di Pescara e di Lanciano-Vasto-Chieti e all’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Chieti “per contribuire in modo concreto ad affrontare l’emergenza da coronavirus che ha colpito tutto il mondo”.

“Prima dell’epidemia del Covid 19″, ha spiegato la dottoressa Andriani, “avevamo messo a punto le nostre missioni in Sudan e Tanzania e per queste avevamo chiesto e ottenuto solidarietà dagli amici e sostenitori della Fondazione. Ora per la Ada Manes Foundation for Children Onlus è il momento di ricambiare tanta generosità e dare un sostegno concreto alla lotta contro il terribile Covid 19 della nostra terra”. La fondazione ha fornito presidi sanitari e “il materiale”, si legge in una nota diffusa dalla Fondazione, “sarà utile ai team di professionisti in prima linea, per contenere l’emergenza e lavorare sempre meglio”.

Alla Asl di Pescara sono stati offerti 6 tablet, 8 termometri al laser, 50 saturimetri, 1000 guanti in nitrile per un totale di 5mila e saranno utilizzati da chi ora assiste casa per casa i più fragili, gesto “che”, ha spiegato la Andriani, “sarebbe piaciuto alla nostra benefattrice Ada Manes. Noi rimaniamo in attesa di poter riprendere al più presto le nostre missioni nei Paesi a Risorse Limitate dove ora la situazione è molto difficile, al fianco dei nostri piccoli pazienti”. L’incontro, avvenuto la scorsa settimana, si è tenuto alla presenza del direttore amministrativo Paolo Zappalà, del direttore generale Antonio Caponetti e del coordinatore del dipartimento di prevenzione per l’attività Covid, Ildo Polidoro.

Alla Asl di Chieti sono stati donati 30 pulsossimetri – destinati alle USCA – e 5 termometri laser “no contact”, per un valore di 2000 euro, destinati all’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Chieti diretta dal Prof. Diego Gazzolo. La donazione è avvenuta ieri, 4 maggio, alla presenza del Prof. Gazzolo e del Dr Ezio Casale, vicepresidente di Ada Manes e presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Chieti.

“La nostra fondazione”, ha concluso la Andriani, “si occupa soprattutto di portare la Chirurgia Pediatrica nei paesi più poveri del mondo ma non poteva trascurare nella terra d’origine una cosi importante emergenza sanitaria. Per chi volesse sostenere la fondazione dedicandoci il 5 per mille il Codice Fiscale é 02112080680”.