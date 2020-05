Coronavirus e spiagge, Fiba Confesercenti: si ripristini la proroga delle concessioni fino al 2033

Pescara. Audizione in commissione Industria al Senato sulle iniziative di sostegno ai comparti dell’industria.

“Nelle precedenti bozze del decreto rilancio c’era la conferma dell’estensione dei titoli concessori fino al 2033, ora sparita. Chiediamo di ripristinare l’estensione immediata dei titoli concessori al 31/12/2033 su tutto il territorio nazionale come previsto. Un’estensione oltremodo necessaria in questo particolare momento per avere accesso a linee di credito con istituti bancari e per fugare un’incertezza sempre più insostenibile per il settore. Urgente anche mettere in sicurezza le imprese balneari cosiddette pertinenziali, in attesa del riordino della normativa del settore che andrà affrontata nel Dpcm attuativo della legge 145/2018 in fase di stesura, e procedere allo lo stop ai pagamenti dei canoni per il 2020”, questa è la posizione espressa da Fiba Confesercenti.