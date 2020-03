Coronavirus, ecco la mappa regionale aggiornata: in Abruzzo 23 nuovi casi in un giorno

L’Aquila. Non si arresta il numero dei contagiati dal Coronavirus: in Italia sono più di 17mila ormai e in Abruzzo, solo oggi, sono risultate positive al test 23 persone, molte a Penne, nel Pescarese, con ben 16 infetti. Sembra un numero significativo, considerato il territorio non esteso e il pericolo di focolaio è reale. Anche un nonnino di 100 anni ha contratto il virus e molti si sono chiesti come sia stato possibile. Le ipotesi più probabili sono quelle che riguardano eventuali contatti con pazienti asintomatici.

Un certo aumento si registra anche nell’Aquilano e nella Marsica, con contagi all’Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescina, Cerchio, Scurcola e San Benedetto dei Marsi. Ben 51 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 14 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 1232 test, di cui 530 sono risultati negativi. Dei casi positivi, 13 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 25 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 65 alla Asl di Pescara e 9 alla Asl di Teramo. Ci sono poi un 56enne di San Benedetto dei Marsi; un 31enne di Cappelle sul Tavo; un 51enne di Pescina; una 82enne di Lanciano; un 84enne di Castiglione Messer Raimondo; una 36enne, una 67enne e un 54enne di Pescara; una 61enne di Civitella Casanova e una 75enne di Guilmi. La provincia meno intaccata è quindi quella teramana.