Coronavirus, ex amministratori implorano l’arrivo di un commissario per gestire l’emergenza

Sulmona. Un commissario speciale per gestire l’emergenza Coronavirus. La richiesta è secca e precisa e arriva direttamente da alcuni ex amministratori regionali sostenuti da sindaci, assessori e membri di associazioni del territorio.

Secondo i rappresentanti istituzionali mancherebbe in questi giorni un coordinamento che la Regione non sarebbe in grado di effettuare. Per questo da una considerazione dell’ex assessore regionale, Andrea Gerosolimo, è nata un’accesa discussione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei suoi ex colleghi Donato Di Matteo e Maurizio Di Nicola.

“Mo basta”, esordisce Gerosolimo, “non c’è un piano regionale di emergenza Covid-19 ed i nostri operatori sanitari sono senza dispositivi di sicurezza! Siamo allo sbando totale! Si faccia da parte chi avrebbe dovuto farlo e, prima che sia troppo tardi per l’Abruzzo, qualcuno capace si metta a capo della gestione di questa drammatica emergenza! Le responsabilità le vediamo dopo”.

Nei commenti gli ex amministratori, e molti cittadini che si sono uniti a loro, lasciano intendere che vorrebbero un commissario in grado di prendere il timone di “una nave che sta facendo acqua da tutte le parti” e non fanno mistero di vedere nel senatore Luciano D’Alfonso la persona giusta.