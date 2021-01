Coronavirus, il sindaco di Chieti Diego Ferrara si vaccina da medico: “appello a proteggersi”

Chieti. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha ricevuto oggi la prima dose di vaccino anti Covid nella sua veste di operatore sanitario ovvero medico di medicina generale. Poco prima aveva lanciato un appello sui social invitando i cittadini a proteggersi dal contagio e a rispettare le regole. “Non posso e non voglio celare l’emozione provata quando ho ricevuto l’invito a recarmi all’ospedale per la prima dose, una sensazione che voglio condividere con la comunità perché la rassicuri sulla scelta che il vaccino è necessario e che voglio coniugare all’impegno a fare tutto quello che mi è possibile, non solo da medico, ma anche da sindaco, affinché nella nostra città e sul territorio possa essere effettuato il maggior numero di vaccinazioni e in tempi brevi”.

“Ho incontrato in ospedale tantissimi colleghi”, ha aggiunto Ferrara, “in disciplinata fila per farsi inoculare il vaccino che potrà cambiare la storia sanitaria recente del nostro Paese e dell’intero pianeta. Un atto di responsabilità per la nostra salute, per quella dei nostri cari e per la società intera”. Quanto all’appello ai cittadini “bisogna tenere duro, proteggersi e proteggere i propri cari, le persone del proprio mondo dal contagio”, ha detto Ferrara, “per farlo è indispensabile rispettare le regole che ormai tutti conosciamo, evitare gli assembramenti, anche in questi giorni di festa o di saldi, assolvere intelligentemente alla lista quotidiana delle nostre priorità, mettendo in capo la salute di tutti”.